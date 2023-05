LIVE darts | Van Gerwen na zinderende partij tegen Smith naar Premier League-finale, Price wacht

Michael van Gerwen heeft de finale van de play-offs van de Premier League bereikt. Mighty Mike won in de halve finale met 10-8 van Michael Smith in een bloedstollende partij. Gerwyn Price is nu de tegenstander in de finale. Daarin kan Van Gerwen zijn zevende Premier League-titel pakken, een record. Volg het liveblog hieronder.