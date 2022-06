LIVE | Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert in kwartfinale World Cup of Darts tegen Noord-Ierland

samenvatting Indrukwek­ken­de Van Duijvenbo­de en Noppert naar kwartfina­les, kraker Engeland - Schotland in aantocht

Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode hebben zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de kwartfinales van de World Cup of Darts. Het duo was veel te sterk voor Ierland (2-0). Eerst won Noppert met 4-1 van William O’Connor en vervolgens was Van Duijvenbode met dezelfde cijfers te sterk voor Steve Lennon, waardoor een beslissende koppelpartij niet nodig was.

18 juni