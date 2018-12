LIVE | Dolan zet Van de Pas met de rug tegen de muur

Trainer Inter neemt afstand van eigen fans: ‘Er is een grens bereikt’

15:28 Luciano Spalletti heeft vandaag in duidelijke bewoordingen afstand genomen van het gedrag van een deel van de supporters van Internazionale. ,,Ik veroordeel wat er is gebeurd, zonder mitsen en maren. Er is een grens bereikt wat betreft haat en discriminatie in het voetbal'', aldus de trainer van de Milanezen.