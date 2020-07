LIVE | Domineert Mercedes ook derde vrije training in Oostenrijk?

Basketbal­ler Hammink weg bij Donar

10:33 Basketballer Shane Hammink heeft afscheid genomen van Donar. De club uit Groningen meldt dat in gezamenlijk overleg is besloten de samenwerking met de 25-jarige Oranje-international per direct te beëindigen. Donar gaat op zoek naar een vervanger op de forwardpositie.