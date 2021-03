LIVE | Drie Nederlanders in vroege vlucht, nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Podcast De Stuurlui | ‘Bij De Boer krijg je het idee dat je tegen hem kan aanpissen’

8:00 In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou in twintig minuten terug op afgelopen interlandweek. Samen met presentator Etienne Verhoeff bespreekt hij in deze aflevering blamage van het Nederlands elftal tegen Turkije en nog veel meer.