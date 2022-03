LIVE | Drie vluchters rijden weg bij peloton, Nederlander Molenaar zakt terug

De Ballen Verstand ‘Kan Frank Wormuth het tij nog keren bij Heracles? En wanneer haalde FC Twente zoveel punten?’

ALMELO/ENSCHEDE - Euforie in Enschede, crisis in Almelo. Het contract tussen FC Twente en Heracles is dit seizoen enorm. In de Podcast Ballen Verstand gaan Fardau en Leon in op de situaties bij beide clubs na het voorbije weekend.

21 maart