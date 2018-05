Simon Yates onderstreept dominantie met winst, Dumoulin verliest paar tellen

Vroege vluchter Fausto Masnada mocht lang dromen van de dagzege, maar de Italiaan, die de sterkste bleek uit een kopgroep van veertien renners (met onder andere Tim Wellens, Giovanni Visconti en Gianluca Brambilla), werd op de steile stukken van de slotklim bijgehaald door de favorieten.



Daar hielden de favorieten voor eindwinst zich lang rustig, maar toch was het tempo voldoende om enkele toppers in de problemen te brengen. Eerst moesten voormalig rozetruidrager Rohan Dennis en Italiaan kampioen Fabio Aru passen en even later ging ook Chris Froome overboord.



De Brit, die na de Tour 2017 en de Vuelta 2017 zijn derde grote ronde op rij wilde winnen, rijdt voorlopig een ongelukkige Giro. Hij kwam gisteren ten val en verloor op Gran Sasso veel tijd op Dumoulin en co.



En dan vooral op Simon Yates, die opnieuw bewees oppermachtig te zijn in de eerste week van de Giro. In de slotkilometer controleerde de Brit en met een indrukwekkende versnelling op zo'n driehonderd meter van de streep hield hij iedereen achter zich. Thibaut Pinot werd tweede, voor Yates' ploeggeneoot Esteban Chaves.



Tom Dumoulin werd achtste op twaalf seconden en staat in het klassement derde op 38 seconden van Yates. Chaves staat in het algemeen klassement tweede op 32 tellen. LottoNL-Jumbo-kopman George Bennett eindigde in dezelfde tijd als Dumoulin en stijgt van plek tien naar zeven.



Morgen is de tweede rustdag in deze Giro.