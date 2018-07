LIVE: Eden Hazard voelde zich ooit een 'Haantje'

FC Twentesup­por­ters: 'Enschede kan club niet laten vallen'

8 juli ENSCHEDE - Geld is er niet, de eredivisievoetbal is er niet, maar FC Twente-fans zijn er altijd. In goede en slechte tijden. Op de open dag deze zondag wint hoop het van wanhoop. „Over een maand is die kleine er, die moet met mij naar FC Twente kunnen.”