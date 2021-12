LIVE | Eerste ontmoeting Barry en Lam, straks Wattimena

Mark Caljouw grijpt naast een medaille op het WK badminton

Mark Caljouw is er niet in geslaagd een medaille te winnen op het WK badminton in het Spaanse Huelva. De 26-jarige Nederlander leed in de kwartfinale een vrij kansloze nederlaag tegen Srikanth Kidambi uit India (21-8 21-7).

12:03