LIVE | Eerste rit in lijn direct met lastig, typisch Vuelta-slot

OPSTELLING Gebeten Blaswich kan starten in Tilburg, ook Sama aan aftrap

11:09 TILBURG - Het was vooraf even onzeker of Janis Blaswich de uitwedstrijd bij Willem II zou halen, maar de doelman van Heracles Almelo staat zondagmiddag onder de lat bij de Almeloërs. De Duitse goalie is voldoende hersteld na een opvallende botsing met ploeggenoot Lerin Duarte, vorige week in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2).