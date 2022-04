LIVE | Eerste rit in lijn meteen een venijnige in Ronde van Romandië

Na de proloog van gisteren, gaat het in de eerste rit in lijn meteen op en af. Onderweg liggen vier gecategoriseerde beklimmingen en ook de slotkilometer loopt nog stevig omhoog. Zien we hier al wat verschillen tussen de favorieten? Van start (12.45 uur) tot finish (rond 17.15 uur) volg je hier het koersverloop!