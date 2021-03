LIVE | Eindigt Kelderman nog op het podium in Ronde van Catalonië?

In de Ronde van Catalonië staat vandaag de laatste etappe op het programma. Het is een korte rit over 133 kilometer, met start en finish in Barcelona. Adam Yates is hard op weg om de meerdaagse koers te winnen. Wilco Kelderman is met een vijfde plek in het algemeen klassement de beste Nederlander. Volg het slotstuk in de Ronde van Catalonië via onze livewidget (zie hierboven).