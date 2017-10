LIVE: El Shaarawy grote man bij AS Roma met twee goals

De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden in de Champions League was in het seizoen 2008-2009. Dat was in de groepsfase en beide ploegen hun thuisduel: In Londen werd 1-0 door een goal van John Terry en in Rome zegevierde de Italianen met 3-1 (goals Christian Panucci, Mirko Vucinic (2) en John Terry). Beide ploegen ging naar de knock-outfase: AS Roma eindigde als eerste in de groep, Chelsea ging als nummer 2 verder.