LIVE | Evans neemt razendsnel de voorsprong, einde WK voor Dekker

De 20 van 19 & 20 Sari van Veenendaal: Mijn familie en vrienden wil ik niet in de aandacht zetten

16:38 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: de van origine zo verlegen Sari van Veenendaal (29). Ze werd in 2019 hét gezicht van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Als waardige aanvoerder van een team dat tweede werd op het WK. En ook: ze straalde in galajurk als beste keeper van de wereld.