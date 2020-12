LIVE | FC Midtjylland op voorsprong bij Atalanta door kiezelharde dropkick

Oranjevrou­wen ruim langs Kosovo in EK-kwalifica­tie­du­el om de eer

21:36 De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst een kwalificatietoernooi afgesloten zonder puntenverlies. Het al geplaatste Oranje won in Breda ook de tiende en laatste groepswedstrijd in de voorronde van het EK 2022 in Engeland. De Europees kampioen versloeg het kansloze Kosovo met 6-0.