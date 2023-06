LIVE | FC Twente wint van Sparta en gaat Europa in

Ook Haase onderuit Zoon van Richard Krajicek kan niet stunten in kwalifica­tie­toer­nooi Rosmalen, Jesper de Jong wel door

Alec Deckers is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Rosmalen. Op het Brabantse gras sneuvelde de zoon van tennislegende Richard Krajicek, nummer 601 van de wereld, kansloos van de Belg David Goffin, die is afgezakt naar plek 111 van de wereld: 6-4 en 6-1.