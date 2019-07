LIVE | Federer gooit finale weer open na comeback

Impey troeft Benoot af in sprint en pakt de zege op Franse feestdag

18:28 Daryl Impey heeft de negende etappe in de Tour de France achter zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan zat al vroeg mee met de kopgroep en ontsnapte in de slotfase van de koers met Tiesj Benoot. In de sprint bleek Impey (34) rapper dan de Belg. Het is zijn eerste ritzege in de Tour. ,,Een droom die uitkomt”.