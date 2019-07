LIVE | Federer grijpt eerste set in heerlijke tenniskraker met Nadal

Groenewe­gen sprint naar ritzege in langste Tour-rit

18:54 Dylan Groenewegen heeft zijn ritzege beet in deze Tour de France. De renner van Jumbo-Visma begon met een valse start aan de Tour door een val, maar in rit zeven liet Groenewegen alle sprinters zijn hielen zien. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) blijft in het bezig van de gele leiderstrui.