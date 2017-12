LIVE: Feyenoord met Vermeer en debutant Malacia

Feyenoord begint vanavond met twee verrassingen in de ploeg aan de laatste Europese wedstrijd van dit seizoen. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft doelman Kenneth Vermeer onder de lat de voorkeur boven Brad Jones in de afsluitende groepswedstrijd in de Champions League, tegen Napoli. De achttienjarige verdediger Tyrell Malacia debuteert als linksback in de basis, omdat naast Ridgeciano Haps (gebroken sleutelbeen) ook Miquel Nelom is afgehaakt bij Feyenoord.