LIVE: FIFA stuurt boze brief naar Marokko, Rel bij Kroaten

FIFA boos op Marokko

De FIFA heeft geschokt gereageerd op de medische behandeling van de Marokkaanse aanvaller Nordin Amrabat na zijn hersenschudding tegen Iran. De medische staf van Marokko spoot water in zijn gezicht en gaf Amrabat wat klapjes in zijn gezicht.



,,Wij waren geschokt toen we de beelden zagen en hebben geen begrip voor de houding van de dokter'', zegt Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van wereldvoetbalbond FIFA, tegen de NOS.



,,Op een teamworkshop voorafgaand aan het WK hebben we uitgebreide uitleg gegeven aan de teamartsen hoe je een hersenschudding moet behandelen. We hebben onmiddellijk een brief geschreven aan de Marokkanen en respectvol gevraagd dat dit niet meer moet gebeuren.''