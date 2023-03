LIVE Formule 1 | Charles Leclerc vervangt motoronderdelen, wie gaat Max Verstappen bedreigen?

Beste Tukker in Ster van Zwolle Lars Loohuis: ‘Heel de koers waren er valpartij­en door de nervosi­teit in het peloton’

Lars Loohuis overleefde zaterdag ‘ontzettend veel valpartijen’ in een zenuwachtige Ster van Zwolle. Met een dertiende plaats eindigde de 22-jarige renner uit Harbrinkhoek als beste regionale coureur in de traditionele openingsklassieker van het Nederlandse wielerwegseizoen. „De kop is er af en ik heb het overleefd”, sprak hij na afloop met een zuinig glimlachje op z’n gezicht.