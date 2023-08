LIVE Formule 1 | Circuit stroomt vol voor race in Zandvoort, wat doet de regen?

Welkom

Goedemiddag en welkom in dit liveblog voor de Grand Prix van Nederland! Zandvoort is er klaar voor, Max Verstappen is er klaar voor en wij eigenlijk ook wel, maar het is nog een uurtje of twee wachten tot de lichten uitgaan. Het circuit stroomt al goed vol en hier blijf je op de hoogte van alles dat voor én tijdens de race gebeurt in de duinen.