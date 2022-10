LIVE Formule 1 | Coureurs testen nieuwe banden, Verstappen kletst met Brad Pitt, Alonso moppert op Hamilton

Matwé Middelkoop treft mogelijk Tallon Griekspoor en Botic van den Zandschulp in dubbelfina­le Antwerpen

Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de finale bereikt van het ATP-toernooi in Antwerpen. Het gelouterde duo versloeg de Nederlanders Sander Arends en David Pel in de halve finales via een matchtiebreak: 7-6 (6) 2-6 10-7. Mogelijk nemen Middelkoop (39) en Bopanna (42) het in de finale op tegen een ander Nederlands duo.

21 oktober