LIVE Formule 1 | Kwalificatie in Spa uitgesteld door crash in Porsche Cup, kleine kans op regen

LIVE buiten­lands voetbal | Droomstart Liverpool met twee goals in zes minuten, ManCity op achter­stand

Veel mooie wedstrijden in Europa vandaag. Na Manchester United komen ook Chelsea, Liverpool, Manchester City en koploper Arsenal in actie. In de Serie A gaat Paulo Dybala met AS Roma op bezoek bij zijn oude club Juventus, terwijl Perr Schuurs kan debuteren voor Torino tegen Cyriel Dessers en Cremonese. Volg hier ons matchcenter.

16:11