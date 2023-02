LIVE Formule 1 | Max Verstappen meteen sneller dan gisteren, wat doet Nyck de Vries?

Voetbalpod­cast | 'Waar moet Ajax nu eigenlijk naartoe de komende jaren?’

Er is bijna een overvloed aan stof voor de nieuwe Voetbalpodcast. Ajax en PSV zijn klaar in Europa. Net als Barcelona, want Manchester United was de sterkste in dat duel. Ook was er de misser van Minister van Keeperszaken, moet de toekomst van Ajax worden besproken, zijn er zondagmiddag bankhangtips en is er competitievervalsing in Leeuwarden? Etienne Verhoeff bespreekt het allemaal met Sjoerd Mossou.