Live Formule 1 | Max Verstappen net achter Charles Leclerc, negende tijd voor Nyck de Vries

Verstappen na zondag meest ervaren Red Bull-cou­reur: ‘Loyaliteit kan een wapen zijn’

Met zijn 130ste race voor Red Bull Racing is Max Verstappen na zondag de coureur met de meeste races namens het succesteam. ,,Dat aantal betekent niets voor me, maar dat ik in zo’n vertrouwde omgeving mag werken is wel héél fijn.”

14:15