LIVE Formule 1 | Rode vlag in Melbourne, komt zege Max Verstappen nog in gevaar?

Michael van Gerwen overleeft matchdarts tegen Campbell, ook Dirk van Duijvenbo­de verder

Michael van Gerwen heeft zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de achtste finales van het het International Darts Open in het Duitse Riesa. De Brabander kreeg in zijn partij in de tweede ronde tegen Matt Campbell twee matchdarts tegen, maar won uiteindelijk tóch met 6-5.