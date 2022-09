LIVE Formule 1 | Snelste tijd voor Carlos Sainz, Max Verstappen toch weer naar binnen

Enschedese padelspe­ler Bram Meijer héél dicht bij stunt op World Padel Tour in Amsterdam

De Enschedese padelspeler Bram Meijer (27) was woensdagavond heel dicht bij een stunt in de eerste ronde van de World Padel Tour in Amsterdam. Uiteindelijk werd hij, samen met zijn speelpartner Uriël Maarsen, nipt uitgeschakeld door hun Spaanse tegenstanders.

28 september