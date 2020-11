LIVE | Fraaie inhaalactie Verstappen bij Bottas, Hamilton loopt uit

Vuelta LIVE | Sleutelrit naar ‘beest van Asturië’ begonnen, wie zit mee?

14:10 Wat de Mont Ventoux voor de Tour de France is, is de Alto de l’Angliru voor de Vuelta. Van mythische proporties is het ‘beest van Asturië’, waar vandaag een flinke schifting wordt verwacht als het gaat om het algemeen klassement. Wordt het een gevecht tussen Primoz Roglic en Richard Carapaz, of laten andere klimmers zich zien? Vanaf 13.45 uur mis je niets van deze korte, loodzware rit!