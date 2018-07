LIVE: Franse kopgroep ziet voorsprong slinken, peloton controleert

131 km

In de aanloop naar de Tour de France viel de naam van Erik Breukink opvallend vaak. Breukink is nog altijd de laatste Nederlandse geletruidrager. Dylan Groenewegen wordt getipt om Breukink, 29 jaar na diens zege in de proloog van de Tour in Luxemburg, op te volgen. De eerste etappe door de Vendée is op het lijf geschreven van de sprinters en Groenewegen staat in het rijtje met favorieten.



Breukink zet echter in op een Colombiaanse winnaar. De 54-jarige oud-wielrenner denkt dat Fernando Gaviria gaat winnen in Fontenay-le-Comte. ,,Deze man gaat ervoor zorgen dat ik de laatste Nederlandse geletruidrager blijf'', schreef Breukink op Twitter bij een foto van Gaviria, die namens Quick-Step debuteert in de Tour. ,,Sorry, maar volgend jaar is het 30-jarig jubileum'', gevolgd door drie knipogen. ,,Hup Dylan''.