LIVE: Froome voert huzarenstukje op, Dumoulin achtervolgt

Twentse teams gaan de strijd aan in de Eredivisie Triathlon

11:08 ALMERE - Almere DUIN is zondag het decor voor de eerste wedstrijden meetellend voor de Eredivisie en 1eDivisie Triathlon. Tijdens Super Sunday in Almere komen ook alle overige divisies – die al eerder van start gingen in Arnhem en Enschede – in actie.