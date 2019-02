LIVE | Gasly gaat vaak rond in ochtendsessie, Ferrari opnieuw zeer productief en snel

Net als gisteren maakt Ferrari ook vandaag een prima indruk. Charles Leclerc reed veel rondes (73) en was ook nog eens de snelste man op de baan, 1.18.247. Daarmee was hij nipt langzamer dan teamgenoot Sebastian Vettel gisteren. Lewis Hamilton reed de meeste rondjes op het Circuit de Catalunya (74).



Daniel Ricciardo kende geen vlekkeloze ochtend. De voormalig teamgenoot van Verstappen moest zijn Renault in de pits parkeren, nadat de achtervleugel plots van de auto afvloog. Hij kwam dan ook tot slechts 27 rondes in de ochtendsessie.



De middagsessie gaat om 14.00 uur van start en is uiteraard via ons liveblog te volgen. Max Verstappen stapt morgen weer in de RB15.