LIVE | Geerdinck en De Jong winnen de 500 meters in Thialf

Verdediger Mats Knoester voelt zich thuis bij Heracles: ‘Is er een andere ploeg met een boekenclub?’

11:30 ALMELO - Hij is een groeibriljant in de selectie van Heracles, net als de deze week verkochte Lennart Czyborra. Mats Knoester (21) speelt vanavond tegen zijn oude club Feyenoord, zijn eerste liefde. Voor de wedstrijd haalt hij herinneringen op aan zijn Rotterdamse tijd en legt uit waarom hij geen ‘rare snuiter’ is.