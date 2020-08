LIVE | Goal Camara afgekeurd door de VAR, Eintracht staat voor moeilijke missie

video Groenewe­gen: ‘Ik kan de woorden niet vinden om te beschrij­ven hoe erg ik het vind’

16:22 Dylan Groenewegen heeft vanmiddag via Twitter voor het eerst gereageerd op het dramatische incident van gisteren, toen Fabio Jakobsen door zijn toedoen zwaar ten val kwam. De sprinter van Jumbo-Visma zegt constant aan zijn collega te denken. Jakobsen werd afgelopen nacht urenlang geopereerd en is niet meer in levensgevaar.