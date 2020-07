LIVE | Groen licht voor de kwalificatie voor Grand Prix van Stiermarken

Goffin over deelname aan US Open: ‘Ik twijfel nog’

15:39 David Goffin is er nog niet uit of hij vanaf 31 augustus zal deelnemen aan de US Open, het eerste grandslamtoernooi nadat de coronacrisis ook het tennisseizoen had stilgelegd. Goffin, de nummer 10 van de wereld, maakt zich zorgen over het toenemend aantal coronagevallen in de VS. ,,Ik twijfel nog”, zei de beste tennisser van België bij Sky Sports.