LIVE | Guijarro draait CL-finale direct na rust compleet om: Barcelona weer naast Wolfsburg

Wolfs­burg-coach Tommy Stroot wil stunten tegen Barcelona: ‘Erik ten Hag en ik wisselen vaak ideeën uit’

Trainer Tommy Stroot ziet met VfL Wolfsburg de Champions League-finale tegen de grote favoriet FC Barcelona met vertrouwen tegemoet. ,,Voor het seizoen had ik hier al op gehoopt”, aldus de 34-jarige oud-coach van FC Twente. ,,Het is een mooie, sterke tegenstander. En ik geloof in onze kansen om zaterdag in Eindhoven als winnaar van het veld te stappen.”