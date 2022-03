LIVE | Haalt Tadej Pogacar opnieuw uit op slotklimmetjes in Tirreno-Adriatico?

In de Tirreno-Adriatico zijn de renners toe aan de vijfde etappe, die voert het peloton over 155 kilometer van Sefro naar Fermo. Tadej Pogacar draagt de leiderstrui in de Italiaanse rittenkoers, nadat hij de Sloveen van UAE Team Emirates gisteren in een sprint bergop veruit de sterkste was. Met een pittige finale is een massasprint uitgesloten. Wordt het weer een dag voor Pogacar? Volg de rit in ze livewidget (zie hierboven).