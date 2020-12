LIVE | Hamilton terug in Mercedes, hoe opent Verstappen slotweekend?

Video Romain Grosjean heeft één hand uit verband

10 december Elf dagen na zijn zware crash in de Grote Prijs van Bahrein heeft Formule 1-coureur Romain Grosjean weer één hand vrij. De Fransman liep brandwonden op aan beide handen toen hij ontsnapte uit de vuurzee die ontstond nadat hij met zijn Haas-bolide op hoge snelheid de vangrails in was gereden. De auto brak in tweeën, wat tot een brand leidde.