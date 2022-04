LIVE | Heracles creëert na rust de betere kansen, ondanks numeriek ondertal

Jum­bo-Vis­ma maakt indruk in koningin­nen­rit Romandië, Dennis houdt leiders­trui

Mede dankzij imponerend optreden van zijn ploeggenoten is Rohan Dennis erin geslaagd zijn leiderstrui in de Ronde van Romandië te behouden. De Australiër van Jumbo-Visma kwam in de koninginnenrit nauwelijks in de problemen.

19:12