LIVE | Hulkenberg voorlopig de snelste op laatste testdag voor Gasly

Zevende testdag in BarcelonaOp de derde dag van de tweede testweek op het Circuit de Catalunya in Barcelona komt Pierre Gasly weer in actie. Het is voor de Franse coureur van Red Bull zijn laatste testdag in de nieuwe RB15. Volg de voorlaatste testdag in ons liveblog.