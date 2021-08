LIVE | Ihattaren naar Juventus, Harroui naar Sassuolo en Haps mogelijk nog naar Venezia

Vuelta etappe 16 LIVE | Kansen voor Jakobsen in vlakke etappe, Bol in kopgroep richting Santa Cruz de Bezana

14:49 De zestiende etappe in de Vuelta a España gaat over 112 kilometer van Laredo naar Santa Cruz de Bezana in het noorden van Spanje. Het is een vlakke rit met kansen voor de sprinters, dus ook voor Fabio Jakobsen. De 24-jarige sprinter uit Heukelum won al de vierde en achtste etappe, maar kwam vrijdag kracht tekort in de eindfase.