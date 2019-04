LIVE | IJzersterk peloton vertrokken voor veel klimmen en draaien en keren

VIDEO Zo vierden de FC Twen­te-supporters het kampioen­schap in 2010

20 april ENSCHEDE - Vuurwerk, rondvliegend bier en tienduizenden uitzinnige FC Twente-supporters. In 2010 werd er in de binnenstad van Enschede groot feest gevierd nadat de Tukkers landskampioen waren geworden. Zien we deze beelden maandag opnieuw?