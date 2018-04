Terpstra soleert naar eerste Nederlandse zege in 32 jaar

Tweede monumentNiki Terpstra heeft solo de 102de editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Nederlander eindigde voor Mads Pedersen en ploeggenoot Philippe Gilbert. Het is de eerste Nederlandse zege in de Ronde van Vlaanderen sinds 1986, toen Adrie van der Poel won.

Terpstra reed op de top van de Kruisberg samen met Vincenzo Nibali weg bij de overige favorieten, waar Dylan van Baarle en Sebastian Langeveld samen met Mads Pedersen uit waren weggereden. Nibali kon het tempo van de winnaar van E3 Harelbeke al snel niet volgen en op de Oude Kwaremont ging Terpstra ook op en over zijn landgenoten Langeveld en Van Baarle. Pedersen stribbelde nog even tegen, maar de Deen moest een op hol geslagen Terpstra ook laten gaan. Het is na Parijs-Roubaix de tweede zege in een wielermonument voor Terpstra.

De Kruisberg is de volgende hindernis! De drie leiders hebben 35 seconden op het peloton. Hoe ver kunnen ze komen? De groep met favorieten is nog groot.

Langeveld ziet er nog uit en. AD-verslaggever Thomas Sijtsma sprak hem vlak voor de wedstrijd en was toen nog duidelijk: ,,Ik rij in een ondersteunende rol voor Vanmarcke.''

Op de Oude Kwaremont trekt Terpstra maar weer eens door en komt hij bijna aansluiten bij het drietal op kop. De favorieten daarachter zitten op 40 seconden. Is dat einde verhaal of heeft iemand nog een versnelling?

Sagan imponeert op de Paterberg en rijdt weg bij Benoot, Vanmarcke, Gilbert en Van Avermaet. Maar dat is allemaal op 35 seconden van leider Terpstra , die op weg is naar een prachtige zege.

Terpstra is bezig aan een sterke tijdrit en rijdt verder weg. Het lijkt binnen voor Terpstra , die in zijn carrière ook al Parijs-Roubaix (volgende week op het programma) won.

De Ronde van Vlaanderen vertrekt vandaag voor het tweede jaar op rij vanuit Antwerpen. Om half 11 wordt het peloton daar weggeschoten voor de 102de editie van de koers die wielerminnend Vlaanderen iedere keer weer in vuur en vlam zet. Vorig jaar telden de organisatoren alleen al bij de start zo'n 70.000 toeschouwers.



Peter Sagan geldt als de topfavoriet, maar de Belgen schatten de kansen van 'hun' Greg Van Avermaet net zo hoog in. Ook Philippe Gilbert, de winnaar van vorig jaar, Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke worden genoemd in het rijtje favorieten waarin ook de Nederlander Niki Terpstra een plaats heeft. De Noord-Hollander maakt deel uit van de sterke ploeg Quick-Step, net als onder anderen Gilbert, Yves Lampaert en de Tsjech Zdenek Stybar.



Na 122 kilometer volgt de eerste helling, de Oude Kwaremont die in totaal drie keer wordt beklommen. De laatste keer gebeurt dat op ruim 16 kilometer voor de streep, waarna de Paterberg nog volgt en het richting finish in Oudenaarde gaat. De renners arriveren daar rond 17.00 uur. Mis vanaf 10.00 uur niets in ons liveblog.