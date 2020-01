LIVE | Indrukwekkende Roest pakt baanrecord, Bergsma in slotrit

Eerste balans Faber: Te veel tegengoals door eigen toedoen, Madueke klaar voor PSV 1

18:10 Voor PSV is de winterstage in Qatar voorbij. Zondagmorgen vliegt de ploeg terug naar Nederland. Ernest Faber probeerde veel dingen uit bij de trainingen en in de twee oefenduels. 10 vragen aan de interim-coach.