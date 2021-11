LIVE | Irene Schouten jaagt op tweede medaille van het weekend

Oud-golf­prof pakt de holes van de Twentsche Golfclub rigoureus aan: ‘Deze baan kon wel wat liefde gebruiken’

AMBT DELDEN - Als professioneel golfer trok hij de wereld over, speelde Jurrian van der Vaart (35) op de mooiste banen. Na de beëindiging van zijn sportieve carrière richtte hij zich op de aanleg en verfraaiing van bestaande golfbanen. Terug in zijn regio is hij aan de slag bij de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. „Dit moet de mooiste baan van Oost-Nederland worden.”

