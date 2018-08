LIVE | Italiaanse versterkingen PEC, Henry maakt promotie bij België

Twaalfde aanwinst Twente

FC Twente rondt in de loop van vandaag de transfer af van Javier Espinosa. Dat meldt Tubantia. De Spaanse middenvelder gaat een contract tekenen voor 2 jaar met een optie voor nog een seizoen. Hij komt transfervrij over. Het is de derde Spanjaard en de twaalfde aanwinst voor FC Twente.



In Enschede wordt de komst van Espinosa als een stunt en een buitenkans gezien. De 26-jarige middenvelder heeft een goede naam in het Spaanse voetbal en speelde al in de Primera Division en de Europa League. „Met hem erbij halen we een speler met een staat van dienst in huis, een verbindingsspeler met een groot technisch vermogen”, zegt trainer Marino Pusic. Net als aanvaller Aitor komt ook Espinosa uit de befaamde opleiding van Barcelona. Hij gold al in zijn tienerjaren als een groot talent, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een bekerwedstrijd in Camp Nou.