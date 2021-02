LIVE | Juventus treedt met De Ligt en Ronaldo aan in Porto

Schuurs grijpt naast finaletic­ket dubbelspel

7:19 De Belgische Elise Mertens heeft zich woensdag aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de Australian Open. De Amerikaanse Nicole Melichar en de Nederlandse Demi Schuurs, beiden in het verleden een dubbelpartner van Mertens, moesten het in de halve finale afleggen in 2 sets: 5-7 en 4-6.