LIVE | Kan Huybrechts voormalig wereldkampioen Cross verrassen?

Programma avond 14 december

Eerste ronde (Best of five)

• Mark McGeeney - Matt Campbell: 3-1

• Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher: 2-3

• Raymond van Barneveld - Darin Young: 1-3



Tweede ronde (Best of five)

• Rob Cross - Kim Huybrechts: 0-0 (tussenstand)