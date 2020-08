LIVE | Kan Verstappen in Spanje voor nieuwe sensatie zorgen?

Markelo debuteert voor FC Twente; basisplaat­sen Zerrouki en Rots

13:56 ROTTERDAM - FC Twente kan zondag in de oefenwedstrijd bij Feyenoord niet beschikken over twee nieuwe aanvallers. Alexander Jeremejeff en Lazaros Lamprou zijn licht geblesseerd en zitten niet bij de wedstrijdselectie in Rotterdam.