LIVE | Kan Verstappen zich op Mugello mengen in strijd om pole?

Simon Yates wint vijfde etappe in Tirreno-Adriatico

11 september Simon Yates heeft de macht gegrepen in de Tirreno-Adriatico. De Brit kwam solo over de finish na een lange slotklim van de buitencategorie richting skioord Sassotetto. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over van de Canadees Michael Woods.